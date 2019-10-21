Россиянам стали продавать автомобили после аренды

Каршеринговый сервис YouDrive начал предлагать пользователям выкупить автомобили из своего парка, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя компании.

Приобрести можно автомобили Smart, Mercedes A-класса, BMW Active Tourer, BMW X2, Mini Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, а также электромобили BMW i3.

Материалы по теме В пользу бедных Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить

Информацию о доступных для покупки машинах клиенты смогут получать из приложения YouDrive. Также там можно будет оставлять заявки на приобретение. Компания рассчитывает таким образом получить дополнительный канал выручки. Отмечается, что перед покупкой клиент сможет самостоятельно протестировать автомобиль, взяв его в обычную аренду через приложение.

Ожидается, что стоимость автомобилей в среднем будет на 40 процентов ниже цены аналогичных новых моделей. При этом продавать планируется только автомобили, срок эксплуатации которых приближается к трем годам — на этом уровне по закону установлен максимальный возраст машин в российских каршеринговых сервисах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!