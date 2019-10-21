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Танкист оторвал себе ногу и спас товарищей

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Эзра Маес

Американский военнослужащий спас экипаж танка с отказавшими тормозами, хотя перед этим сам потерял ногу. Об этом сообщает издание New York Post.

Во время ночных учений в Восточной Европе 21-летний Эзра Маес (Ezra Maes) и его товарищи спали в танке. Он проснулся, когда почувствовал, что машина тронулась с места. Из-за неисправности тормозной системы танк покатился со склона, разогнался до скорости 145 километров в час и врезался в насыпь.

При столкновении нога Маеса попала в механизм поворота башни. Поначалу он решил, что она сломана, резко дернул ее и почувствовал, как что-то рвется. «Я думал, что высвободил ногу, но когда отодвинулся, оказалось, что ее просто нет», — рассказывает он.

Несмотря на сильное кровотечение, Маес добрался до аптечки и наложил себе жгут. Другие члены экипажа тоже пострадали: у одного был сломан позвоночник, у другого — травмы ног и сильное кровотечение. Радиостанция и другие средства связи не работали, уцелел только сотовый телефон Маеса. Ему удалось отправить другу сообщение с просьбой прислать помощь — именно это спасло жизнь и ему, и его товарищам.

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