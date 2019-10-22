Мужчина пытался избавиться от полчищ тараканов и устроил взрыв

dailymail.co.uk

Житель бразильского муниципалитета Энеас-Маркис, штат Парана, случайно взорвал газон в попытке избавиться от тараканов во дворе своего дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

48-летний Цезарь Шмитц (Cesar Schmitz) пытался избавиться от тараканов, наводнивших задний двор его дома. Об этом его попросила жена, которая боялась этих насекомых.

В пятницу, 18 октября, он попытался вытравить тараканов ядовитым спреем, но это не оказало должного эффекта. Насекомые только вылезли наружу из своего гнезда. Тогда Шмитц решил попробовать сжечь гнездо.

Он налил бензин в тараканью нору и бросил туда зажженную спичку, но спичка потухла. Мужчина предпринял еще одну попытку, но тоже безрезультатно. Третья спичка достигла цели: весь газон взлетел на воздух, подбросив садовый стол и испугав наблюдавшим за происходящим двух собак Шмитца. Момент взрыва зафиксировала висевшая на доме камера наблюдения.

Оказалось, что под землей скопился выделяемый насекомыми яд, содержащий метан. В результате произошедшего ни мужчина, ни его собаки не пострадали, но газон хозяину дома придется посеять заново. От тараканов ему удалось избавиться.

Полицейские организовали расследование произошедшего, но не усмотрели в действиях мужчины общественной опасности. Видео происшествия было опубликовано в Twitter и привлекло внимание пользователей. Один из них прокомментировал: «Мне нравится, как он заглядывает в дом, чтобы проверить, слышала ли взрыв его жена».

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