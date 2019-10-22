Стали известны подробности новой пенсионной системы

В рамках новой пенсионной системы добровольные отчисления граждан будут страховаться государством. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минэкономразвития и главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Предполагается, что в рамках новой пенсионной системы государство будет страховать как пенсионные накопления, отчисляемые работодателем, так и добровольные отчисления граждан и инвестиционный доход по ним в размере до 1,4 миллиона рублей. Заниматься этим будет Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи и занимающийся хранением и учетом прав на ценные бумаги.

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Опрошенные изданием эксперты указывают, что роль оператора системы, которым станет НРД, крайне важна, поскольку он будет учитывать все места работы человека за жизнь и работодателей, совершавших пенсионные накопления.

Новая модель пенсионной системы была предложена в сентябре Минфином. Она называется «гарантированный пенсионный продукт» (ГПП) и должна заменить так и не получившую одобрение властей концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Предполагается, что она объединит накопительные отчисления работодателей и добровольные взносы граждан. При этом вступать в ГПП можно будет добровольно, а размер самостоятельных отчислений каждый участник будет определять самостоятельно.

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