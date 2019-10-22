Наркоман убил и изрезал отказавшихся дать ему в долг россиян

Полиция задержала 26-летнего мужчину, убившего двоих человек и ранившего еще четверых в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным МВД, наркоман из деревни Дудкино пошел к знакомым попросить денег в долг. После того, как ему отказали, он убил двоих из них и ранил еще четверых. Подозреваемый передан следователям.

Со своей стороны, канал РЕН-ТВ сообщает, что погибшие — 56-летний мужчина и 20-летняя девушка. Четыре человека получили ранения, пытаясь задержать убийцу — он отбивался от них ножом.

Ранее сообщалось, что пьяный житель столицы ранил ножом полицейского, прибывшего на вызов о семейном скандале. Мужчина был задержан.

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