Появились подробности резни в московском хостеле

Россиянин устроил резню в хостеле в Новой Москве. Об этом во вторник, 22 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан.

Telegram-канал «360tv.ru» со ссылкой на СКР сообщает, что задержанный работал заместителем администратора хостела и напал на жену администратора и постояльцев. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности. По неподтвержденным данным, задержанный — 26-летний уроженец Челябинской области.

Утром 22 октября сообщалось, что в Москве пьяный россиянин напал на знакомых, отказавшихся дать ему денег в долг. В результате два человека погибли, еще четверо получили ранения.

По информации «Московского комсомольца», большинство постояльцев хостела — приезжие из разных регионов, которые были заняты на подсобных работах в Москве.

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