НАСА захотело постоянного присутствия астронавтов на МКС

НАСА заинтересованы в том, чтобы американские астронавты всегда находились на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн, передает ТАСС.

По мнению Брайденстайна, Россия также хочет постоянного присутствия своих космонавтов на МКС. Он отметил, что даже несмотря на возможный успех США с коммерческими кораблями, НАСА хочет продолжать сотрудничество с Россией. В частности, чтобы и астронавты, и космонавты могли использовать как российские «Союзы», так и американские корабли.

«Так мы сможем поддержать и российское, и американское присутствие на МКС даже в случае неудачи (...) Мы очень надеемся, что партнерство продолжится», — заключил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!