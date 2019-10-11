НАСА оценило личность Леонова

В своем официальном аккаунте в Twitter НАСА рассказало о значении Алексея Леонова для мировой космонавтики.

«Мы опечалены потерей легендарного космонавта Алексея Леонова, первого человека, совершившего выход в [открытый] космос 18 марта 1965 года. Его отважный выход в открытое пространство дал старт внекорабельным работам, которые сегодня делают возможным обслуживание МКС (Международной космической станции — прим. "Ленты.ру")», — сообщается в твите.

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Советский космонавт Алексей Леонов скончался в пятницу, 11 октября, на 86-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Леонов 18 марта 1965 года первым в мире вышел в открытый космос. В марте 1975 года космонавт в ходе своего второго и последнего полета на околоземную орбиту принял участие в первой в истории стыковке советского («Союз-19») и американского (Apollo 21) космических кораблей.

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