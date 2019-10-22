Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены

Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, 63-летний офицер и его 38-летняя жена поссорились из-за того, что женщина была пьяна. Во время скандала она позвонила общему знакомому и попросила его приехать, чтобы успокоить мужа. Именно этого знакомого полковник подозревал в связи с женой. Во время завязавшейся драки офицер взялся за наградной пистолет, выстрелил, но не попал в обидчика. Однако срикошетившая пуля попала мужчине в бедро, повредив артерию. Пострадавший скончался на месте от потери крови.

В свою очередь издание Baza сообщает, что супруги уже собирались разводиться, но еще жили вместе. Жена полковника начала водить домой другого мужчину. 13 октября офицер не выдержал и застрелил его из ружья. При этом он спокойно сдался прибывшим полицейским.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что глава полиции подмосковного Пушкино стал фигурантом дела об убийстве предпринимателя из Мытищ Алексея Пылина. Он пока находится в статусе свидетеля.

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