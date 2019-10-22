Сингапур назвали окном для продвижения российских технологий в Азию

Россия рассматривает Сингапур как платформу для продвижения высокотехнологичной продукции на рынок Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Дождева, российская сторона видит огромный потенциал для компаний в Азии и большие возможности для кооперационных проектов. Сингапур , по его словам, «является одним из лидеров с точки зрения предоставления финансовых услуг, обеспечения кибербезопасности, внедрения искусственного интеллекта».

Поставки предусматриваются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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