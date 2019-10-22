Россиянка сходила в салон красоты и ушла с пробитой головой

Российская певица и блогерша, известная в Instagram под ником @valencia_s111298, пожаловалась на косметолога, которая разбила ей лицо и голову во время оказания услуг в салоне красоты. Об этом пострадавшая сообщила на своей странице в Instagram.

По словам девушки, она пришла в салон в Москве, на Instagram которого подписаны около ста тысяч человек. Во время косметической процедуры она попросила косметолога показать фирменную коробку препарата, поскольку врач вынесла его в пластиковом холдере.

На это, как рассказала пациентка, сотрудница ответила, что она должна доверять доктору, а когда клиентка ей возразила, косметолог грубо потребовала, чтобы та удалилась из кабинета.

«Я, лежа на кушетке, включила камеру на телефоне, чтобы записать на видео хамство "врача". Она подошла и резко вырвала телефон у меня из рук. Я приподнялась и потянулась за телефоном, мне не удалось его забрать, так как врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу — носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение», — вспоминает блогерша.

Фото опубликовано @valencia_s111298

Девушка также добавила, что после этого сотрудница клиники хотела разбить ее телефон об пол, а когда в кабинет вбежали два администратора, они попытались оттащить нападавшую, однако та продолжала бить пациентку по голове.

В результате, избитая клиентка получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом носа. Кроме того, десятки других девушек написали пострадавшей о том, что сталкивались с отвратительным обслуживанием в этой же клинике. После того как девушка сделала публикацию в социальных сетях, администраторы Instagram-аккаунта салона несколько раз сменили название страницы, а врач закрыла свой аккаунт.

В октябре американка подхватила смертельно опасную инфекцию после того, как сделала педикюр в салоне. По словам Челси Ллойд из города Мурфрисборо, штат Теннесси, она отправилась на процедуру в салон красоты Vogue Nail Bar еще в сентябре. После посещения заведения у девушки появилась сыпь на левой ноге. Доктор диагностировал у нее стафилококковую инфекцию.

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