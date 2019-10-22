Трамп снова заявил о желании заключить с Россией и Китаем ядерную сделку

США, Россия и Китай должны заключить соглашение, которое будет ограничивать разработки ядерного вооружения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интерьвью Fox News, передает «Интерфакс».

«Я верю, что мы соберемся вместе с Россией, Китаем и разработаем ядерное соглашение, чтобы не продолжать это безумие», — сказал Трамп. Он также выразил мнение, что и Россия, и Китай также хотели бы заключить эту сделку.

По словам американского лидера, прежний ядерный договор с Россией был расторгнут, так как она «делала то, что не должна была». Он высоко оценил ядерный арсенал США, при этом сказав, что создание ядерного оружия — это не то, что ему хочется. «Это очень дорого и опасно, очень, очень опасно», — заявил Трамп.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что Россия и США должны встать во главе процесса ядерного разоружения. По его словам, это создаст условия для окончательного, полного и всеобъемлющего ядерного разоружения.

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