Китай призвал Россию и США разоружиться

Россия и США должны встать во главе процесса ядерного разоружения. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, передает во вторник, 2 июля, ТАСС.

Материалы по теме Дружба в эпоху перемен Китай и Россия готовы стать друзьями навеки. Что им мешает?

«Они [Россия и США] должны в доверительной и прозрачной манере продолжать сокращать ядерные арсеналы, что должно быть необратимым и верифицируемым процессом. Это в конечном итоге создаст условия для окончательного, полного и всеобъемлющего ядерного разоружения», — заявил дипломат на брифинге.

6 мая сообщалось, что Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США, инициатором которой выступает американский президент Дональд Трамп. Отмечалось, что, по мнению американского лидера, контроль над вооружениями должен распространяться на Россию и Китай и «все [их] оружие, все боеголовки, все ракеты».

3 мая МИД России выступил против договора о запрещении ядерного оружия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!