Коломойский посоветовал Порошенко следить за словами

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал бывшему президенту Украины Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях касательно самого бизнесмена и близкого к его структурам канала «1+1». Об этом сообщает «Украинская правда».

«Петру Алексеевичу [Порошенко] нужно очень осторожно высказываться в адрес "1+1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за пять лет», — сообщил олигарх в комментарии изданию.

Также он посоветовал Порошенко готовиться к гражданским судебным процессам, которые его ожидают.

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Ранее в партии Порошенко «Европейская Солидарность» обвинили журналистку канала «1+1» Наталью Мосейчук в «российской пропаганде». «Во время программы "Право на власть" ведущая Наталья Мосейчук позволила себе откровенную ложь, заявляя о якобы уголовных правонарушениях в связи с мифическими "панамскими офшорами" Петра Порошенко», — говорится в заявлении партии. По мнению политической силы, это свидетельствует о политической ангажированности телеканала. Партия подчеркивает, что «приемы российской пропаганды недопустимы в профессиональной свободной журналистике».

Коломойский несколько лет проживал за рубежом из-за длительного конфликта с Порошенко, который неоднократно заявлял, что олигарх продвигает политиков Владимира Зеленского или Юлию Тимошенко на пост президента из личной мести. Одним из инструментов влияния олигарха Порошенко называл его телеканал «1+1», где транслируются шоу медиакомпании Зеленского. После победы последнего на президентских выборах Коломойский вернулся на Украину.

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