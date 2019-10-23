Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

В описании вакансии сказано, что семья любит сериал «Дживс и Вустер» и кандидату стоит обратить внимание на персонажа Дживса, чтобы понять, что от него будут ожидать.

Среди других требований — владение русским, английским и французским языками. Дворецкий должен знать рестораны и модные места Лондона и юга Франции, разбираться в еде, технологиях, географии, фильмах и сериалах. Наниматели также отдают предпочтение таким знакам зодиака, как Стрелец, Дева, Водолей, Козерог и Лев, отмечается в объявлении.

В качестве кандидатов рассматриваются жители Лондона, но работать придется в четырех странах: Франция, Италия, Великобритания и Россия. Зарплата составит от 4 до 6 тысяч евро в месяц. Как отмечает Guardian, это в три раза больше жалованья дворецкого в Букингемском дворце.

В мае газета Sunday Times опубликовала рейтинг самых богатых людей Великобритании. В первую десятку вошли трое россиян: основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и председатель набсовета «Альфа-Групп» Михаил Фридман.

В марте сообщалось, что британская налоговая служба исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми автоматически обменивается информацией.

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