В космосе нашли таинственный «монструозный» объект

Астрономы обнаружили следы галактики-монстра в ранней Вселенной, существование которой ранее считалось невозможным. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые заметили слабое свечение, источник которого расположен на расстоянии 12,5 миллиарда световых лет от Земли, с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (Чили), состоящего из 66 антенн. Наблюдаемое излучение испускают частицы пыли, нагретые звездами и находящиеся внутри молодой галактики. Пыль, которая образует гигантские облака, скрывает свет звезд, что делает галактику невидимой.

Обнаруженная звездная система столь же велика, как Млечный Путь, но отличается от него более активным звездообразованием, которое происходит в сто раз быстрее.

Открытие поможет понять, почему некоторые галактики в ранней Вселенной выросли и достигли зрелости очень быстро. Эти массивные системы обнаруживаются, когда возраст Вселенной достигал 10 процентов от нынешнего, однако ученые не видели, как они возникают. Новая галактика-монстр была найдена при обследовании части неба, площадью менее одной сотой части диска Луны, что указывает на возможность существования других таких объектов.

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