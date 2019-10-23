Российскому вратарю порезали горло коньком во время матча

Вратарю магнитогорского «Металлурга» Василию Кошечкину порезали горло коньком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Видео появилось на сайте лиги.

Инцидент произошел на 14-й минуте встречи. Кошечкин получил порез после столкновения с одноклубником Максимом Матушкиным. Матушкин упал и ногой задел голкипера, отражавшего удар. Кошечкин был заменен на Станислава Галимова, но через некоторое время смог вернуться на лед.

На момент публикации новости счет во встрече 0:0.

Кошечкин — олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России. На его счету также золото чемпионата мира-2009 и две победы в Кубке Гагарина вместе с «Металлургом».

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