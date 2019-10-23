Vogue опубликовал снимки беременной Киры Найтли для рекламы

Американский журнал Vogue опубликовал лукбук коллекции Pussy Bow бренда Vampire’s Wife, в котором снялась беременная британская актриса Кира Найтли. Кадр появился в Instagram-аккаунте издания.

На черно-белом снимке Найтли позирует в атласном платье The Total Mayhem оттенка слоновой кости, которое украшено цветами гортензий. Оно продается на официальном сайте бренда за 1295 фунтов (около 106 тысяч рублей).

Помимо Найтли, в лукбуке снялись и другие знаменитости, с которыми дружит основательница бренда Сьюзи Кейв: бывшая супермодель Кейт Мосс, дизайнер Белла Фрейд и шляпник Филип Трейси. На нескольких снимках позирует сама Сьюзи Кейв и ее муж, австралийский музыкант Ник Кейв.

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Вместе с Кейв над коллекцией работала театральная художница по костюмам Элис Бабидж (Alice Babidge). Автором съемки выступил датчанин Каспер Сейерсен (Casper Sejersen), который ранее фотографировал Шарлотту Генсбур для украинского Vogue.

Фотографии были сделаны летом 2019 года еще до родов Найтли, которые предположительно состоялись в августе. О рождении у актрисы ребенка стало известно 13 сентября, когда папарацци сфотографировали англичанку на прогулке вместе с мужем, музыкантом Джеймсом Райтоном, который вез ребенка в коляске.

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