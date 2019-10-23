Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству. Об этом рассказал исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Шехтермана, в 2012 году значимость цены составляла 60 процентов, а в настоящее время — 53 процента. Представитель ретейлера спрогнозировал, что через четыре года этот показатель снизится на 50 процентов.

Одновременно Шехтерман указал на рост фактора удобства, который, по его словам, к 2023 году вырастет до 45 процентов.

Ранее ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания на 3-3,5 процента. Эксперты сообщили, что заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Кроме того, стоимость молочной продукции может повыситься на 10 процентов. Это произойдет из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации.

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