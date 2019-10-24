Мужчина неделю ходил с застрявшим в горле куском пластика

60-летний мужчина из города Балтимор, США, случайно проглотил пластиковое украшение для кекса и обнаружил это только спустя неделю, когда пришел к врачу с жалобами на боль в горле. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Американец съел кекс на День матери и вместе с ним случайно проглотил пластиковое украшение длиной пять сантиметров, не заметив его. После этого у него поднялась температура, он почувствовал боль в горле и сложности при глотании.

С этими симптомами он обращался к нескольким врачам: они делали мужчине рентген и отпускали его, так как обследование не выявляло никаких отклонений. Спустя неделю пациент обратился в отделение неотложной помощи. Врачи провели мужчине компьютерную томографию груди и обнаружили застрявшее в пищеводе «розовое инородное тело».

Оказалось, что украшение от кекса врезалось в стенку пищевода и привело к его перфорации и воспалению. В некоторых случаях подобные повреждения могут быть смертельными. Мужчина провел в больнице всего четыре дня после удаления пластикового украшения, после чего смог вернуться домой.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хэнань восьмилетний мальчик около шести лет прожил с фрагментами иглы в шее. Дедушка ребенка замечал, что внук страдает малоподвижностью и часто падает, но списывал это на дефицит кальция в организме.

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