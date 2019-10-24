Медведев высказался о создании правозащитного центра

Партия «Единая Россия» скоро вернется к обсуждению идеи создания правозащитного центра, заявил премьер-министр России, председатель партии Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС в четверг, 24 октября.

По его словам, по работе правозащитного центра звучали интересные идеи. Он также добавил, что сейчас идет обновление работы общественных приемных и других партийных инструментов.

Медведев подчеркнул необходимость выполнения программных обязательств партии. Недопустимо о них забывать сразу после выборов, сказал он.

«Мы следим за тем, как реализуется программа, все обсуждаем», — заверил председатель партии.

Ранее в четверг Медведев призвал членов «Единой России» отказаться от практики самовыдвижения, дабы не вносить сумятицы. По его словам, некоторые считают, что если у партии где-то есть сложности, то лучше не выдвигаться от партии. Однако это не гарантирует успех, резюмировал он.

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