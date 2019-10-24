Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения

Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 октября.

По его словам, некоторые считают, что если у партии где-то наблюдаются не очень прочные позиции, то лучше не выдвигаться от партии. Однако это не дает преимущества и не гарантирует успех, подчеркнул Медведев.

«Там, где принимает участие кандидат, поддержанный "Единой Россией", но который не маркирует себя "Единой Россией", не говорит о том, что он кандидат от "Единой России", в головах у людей возникает недоумение: если он от "Единой России", чего он прячется?» — заявил Медведев.

Он добавил, что такое поведение смущает сторонников партии, а противников тем более не побуждает изменить решение.

Премьер добавил, что по итогам избирательной кампании этого года лучший результат «Единая Россия» показала там, где в работе регионального отделения участвовал либо глава региона, либо кандидат от партии на этот пост.

Глава правительства также поддержал идею, согласно которой губернаторы-единороссы возглавят региональные отделения партии.

Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах 8 сентября. В пяти регионах победили губернаторы от «Единой России».

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