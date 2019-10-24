В Германии заметили рост ненависти к евреям

В Германии каждый четвертый немец разделяет антисемитские взгляды, а 41 процент считает, что евреи слишком много говорят о Холокосте. Об этом сообщает Spiegel.

В результате опроса, проведенного среди 1,3 тысячи немцев, также стало известно, что 28 процентов населения ФРГ посчитали число евреев в сфере экономики слишком большим, а 26 процентов уверены в их большом влиянии на мировую политику. 12 процентов респондентов заявили, что евреи несут ответственность за большинство войн в мире, а 22 процента ненавидят евреев за их поведение.

Одновременно растет и число немцев, готовых бороться с антисемитизмом. По мнению противников этих взглядов, в проблеме виноваты в том числе правоэкстремистские партии.

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22 октября стало известно, что правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. Несмотря на то что вину за эти смерти немецкие историки возлагают на политику лидера СССР Иосифа Сталина, на сайте говорится, что «федеральное правительство не считает возможным характеризовать события, произошедшие до 1948 года, как геноцид».

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