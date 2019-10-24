Киргизский президент призвал повысить уровень дипломатии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поставил дипломатам задачу развить уровень сотрудничества со стратегическими партнерами государства. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, сложившаяся в мире ситуация требует особого внимания со стороны киргизской дипломатии. Особенно это касается интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Новые вызовы в международной обстановке требуют от наших дипломатов высокую ответственность, патриотизм, глубокие познания, широкий кругозор и высокую культуру», — заявил Жээнбеков.

Он также сообщил, что власти республики продолжат «создавать стимулы для профессионального роста сотрудников, подготовки дипломатов новой формации», поскольку это является «одной из главных задач государства».

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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