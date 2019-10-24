Российского правозащитника арестовали по подозрению в мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы арестовал заместителя председателя правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по обвинению в покушении на мошенничество, сообщает ТАСС.

Арест продлится до 22 декабря. Адвокат правозащитника Федор Аксененко заявил о намерении обжаловать решение суда. «Я обязательно подам жалобу. Считаю, что суд не учел ряд наших доводов, в том числе сведения о состоянии здоровья моего клиента», — сказал он.

По словам самого Маякова, у него имеется ряд заболеваний, которые не позволяют содержать его в СИЗО: ишемическая болезнь сердца, диабет, компрессионный перелом позвоночника. Кроме того, обвиняемый не признает свою вину и считает уголовное дело провокацией против «Комитета».

«Меня обвиняют в покушении на мошенничество, то есть я якобы зная, что не могу оказать потерпевшему услуги, обещал их оказать. Но я ему ничего не обещал и не оформлял с ним никаких договоров. Какая же может быть моя вина?» — отметил он.

Маяков якобы получил 200 тысяч рублей от осужденного на длительный срок заключенного, который хотел получить от правозащитника юридическую помощь и проверить законность приговора. Маяков не имел такой возможности, но деньги взял и оформил как пожертвование. После получения денег его задержали. Уточняется, что правозащитник был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Ранее главу вологодского отделения движения «За права человека» Григория Винтера отправили на принудительное психиатрическое обследование после того, как мэр Череповца Елена Авдеева подала на него в суд. На суде правозащитник попросил отложить заседание до приезда адвоката и закрыть процесс, так как на нем должны были огласить информацию о его здоровье. Судья отказал ему по обоим пунктам, и Винтер решил покинуть зал в знак протеста. В его отсутствие суд рассмотрел иск в пользу мэра, и на следующий день полицейские насильно доставили Винтера в Вологодскую психиатрическую больницу.

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