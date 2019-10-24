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24-летний китаец проснулся одним из богатейших людей мира

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Основатели китайской фармацевтической компании Sino Biopharmaceutical Це Пинг и Ченг Линг подарили своему 24-летнему сыну Эрику Це 20 процентов акций предприятия, рыночная стоимость которых составляет 3,8 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Ценные бумаги были переданы молодому человеку в виде гранта. Соответствующее уведомление было подано в Гонконгскую биржу, где торгуются акции Sino Biopharmaceutical. Отмечается, что подарок не был приурочен к какому-либо поводу.

Издание указывает, что такой поступок семьи Це вписывается в тенденцию последнего времени, когда состоятельные китайцы и жители других стран Азии стремятся передать свое состояние детям. Обычно для этого используются трасты — фонды, управляемые инвестиционными компаниями на принципах доверительного управления. Нынешний случай стал исключением, поскольку акции были переданы напрямую Эрику Це. Этому способствовало в том числе отсутствие налога на подарки и наследство в Гонконге, где зарегистрирована Sino Biopharmaceutical.

Компания входит в число 200 крупнейших частных предприятий Китая и специализируется на производстве дженериков — аналогов оригинальных лекарств после истечения срока их патента — для лечения гепатита, опухолей и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Эри Це родился в американском Сиэттле, учился в США, а затем основал в Китае благотворительный фонд, поддерживающий образование и культуру. Издание отмечает его любовь к досугу с мировыми знаменитостями.

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