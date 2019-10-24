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Госдума сократила рабочий день для части россиянок

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, законопроект гарантирует женщинам из сел сокращенную с 40 до 36 часов рабочую неделю с сохранением размеров оплаты труда. Кроме того, по словам выступившего с инициативой спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект гарантирует сельским женщинам право на повышенную оплату там, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

Володин также отметил, что ранее право сельских жительниц на сокращенный рабочий день не было закреплено законодательством, а с принятием законопроекта женщины будут защищены от риска снижения зарплат за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.

По подсчетам Росстата, в России около 12,9 миллиона женщин работают в сельской местности. Это 63,3 процента от общего числа жительниц села, которых в стране насчитывается 20,3 миллиона.

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