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Названа причина загадочного исчезновения древней империи

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Ученые Университета Хоккайдо в Японии выяснили причину исчезновения Аккадской империи в Месопотамии, просуществовавшей в XXIV — XXII веках до нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи провели палеоклиматические реконструкции изменений в температуре и водном режиме в районе археологических раскопок древнего города Шубат-Эллиль. Были проанализированы шесть образцов ископаемых кораллов возрастом 4,1 тысячи лет из Оманского залива. Их сравнили с современными кораллами, при этом учитывались данные о нынешней климатической обстановке.

Оказалось, что четыре тысячи лет назад на территории Аккадской империи случались сильные и внезапные засухи. Дефицит осадков и интенсивные пылевые бури нанесли огромный ущерб сельскому хозяйству, что привело к социальной нестабильности и голоду. Все вместе это способствовало упадку государства, которое произошло 4,2 тысячи лет назад и сделало район необитаемым на 300 лет.

Государство Аккад появилось в междуречье в результате завоевательных походов Саргона Древнего в XXIV веке до нашей эры. Оно просуществовало до 2137 года до нашей эры, когда столица Аккада была разрушена народом гутиев. Разрушению предшествовал длительный кризис, в числе причин которого и раньше называли засуху.

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