Кремль прокомментировал информацию о долге Трампа перед Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американской прессе о том, что президент США Дональд Трамп якобы находится в долгу перед российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 25 октября.

Песков заметил, что по мере приближения очередных президентских выборов многие американские средства массовой информации «теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния». Он призвал журналистов воспринимать подобные сообщения «с известными допусками».

Ранее телеканал Fox News процитировал телеведущего Донни Дойча, заявившего, что Трамп последние 20-30 лет отмывал деньги с помощью России, а потому обязан российскому лидеру.

По словам телеведущего, таким образом республиканец пытался поправить финансовое положение своих казино. Он также заявил, что Трамп находится под контролем геополитического противника США.

Трампа после вступления в должность в 2017 году неоднократно обвиняли в связях с Россией. Однако в результате расследования комитета по разведке Конгресса США подтверждений этому найдено не было.

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