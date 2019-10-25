Россиянин уколол прохожую шприцем с наркотиком

В Нижнекамске полиция возбудила уголовное дело против местного жителя, который уколол случайную прохожую шприцем с морфином. Об этом сообщается на сайте МВД России по Татарстану.

23 октября в полицию обратилась 32-летняя местная жительница, которая рассказала, что вечером прогуливалась с дочерью в парке. По дороге домой к ней подошел молодой человек, заговорил с ней и пошел следом. Подойдя к дому женщины, он одной рукой обнял ее, а другой уколол шприцем в ногу. Потерпевшая закричала и молодой человек убежал. Медицинское освидетельствование показало, что в шприце был морфин.

Мужчину задержали, им оказался 39-летний местный житель, который был ранее судим. Он не смог объяснить причину своего поступка. МВД возбудило уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 230 УК («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

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