«МегаФон» оплатит роуминг для птиц

Мобильный оператор «МегаФон» спишет долг по счету отправляющего СМС GPS-датчика, который новосибирские орнитологи установили на орлице, неожиданно улетевшей в Иран. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

«"МегаФон" поможет. Мы не только закроем долг, но и, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц», — отметил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Степная орлица Мин участвует в проекте новосибирских орнитологов по изучению миграции пернатых. Птица летает с датчиком, который регистрирует ее местонахождение и отсылает СМС о перемещениях орнитологам. Датчик с заданной частотой связывается со спутниками системы GPS, получает координаты птицы, записывает их во внутреннюю память и собирает их в СМС, которые получают ученые, как только птица оказывается в зоне действия сети.

Орлица Мин неожиданно изменила свой маршрут, оказалась в Иране и стоимость сообщений, которые приходят ученым, резко возросла, сообщает портал ngs.ru из Новосибирска. Проект по отслеживанию перемещений степных орлов организовала Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников.

«Птица, проведшая это лето в Казахстане вне зоны действия мобильных операторов, умудрилась так стремительно выскочить в Иран, что все ее летние локации остались неотправленными. И теперь, остановившись на свалочке в Иране, она шлет нам сотни дорогущих СМС со своими летними локациями по 49 рублей за штуку, истратив весь коллективный кредит наших орлов. Обычно сообщения, которое присылают датчики, стоят от 2 до 15 рублей», — цитирует портал руководителя исследований и Центра реабилитации диких животных Новосибирска Елену Шнайдер.

