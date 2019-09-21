«МегаФон» и СПбГУ открыли набор в студенческую 5G-лабораторию

Компания «МегаФон» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открыли набор в первую в России лабораторию 5G, где студенты технических специальностей и направления ИТ будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Цифровая лаборатория организована на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача» и получит название 5G_Dream_Lab. Она оборудована тестовой зоной 5G — так называемой «песочницей» — и станет местом разработки новых услуг на основе технологии сетей пятого поколения. Соглашение о запуске проекта «МегаФон» и СПбГУ подписали в начале лета на Петербуржском международном экономическом форуме.

«Сети 5G только начинают внедряться в разных странах мира, но уже сейчас понятно, каким огромным потенциалом обладает новая технология. В нашей цифровой лаборатории студенты и недавние выпускники СПбГУ будут находить варианты применения 5G, о которых, возможно, еще даже не догадываются в коммерческих компаниях. Площадка станет уникальной средой для самореализации молодых талантливых разработчиков, тестировщиков, менеджеров проектов, что позволит им профессионально развиваться и развивать мир цифровых технологий», — комментирует новость директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.

Программой учебного курса 5G-лаборатории предусмотрено два направления: разработка цифровых решений и управление их интеграцией. Разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса (UI), автоматизированного контроля качества программных решений. Менеджеры получат навыки по выводу на рынок высокотехнологичных продуктов и управлению процессом разработки.

«В Санкт-Петербурге работает R&D-центр "МегаФона", где мы тестируем существующие решения 5G. В цифровой лаборатории СПбГУ тоже будет установлено оборудование самой последней версии базовая — станция и фрагмент ядра, способные показать скорости до 5 гигабит в секунду. На нем студенты смогут находить новые варианты применения современных технологий — умный город, беспилотный транспорт, виртуальная реальность. Одним словом, все то, чем мы будем пользоваться уже завтра», — рассказывает директор по инфраструктуре и техническим инновациям «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

Учебный курс лаборатории сезона 2019-2020 будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап (пройдет с 23 сентября по 26 октября) включает в себя открытый образовательный онлайн-модуль, в котором примут участие все желающие: студенты СПбГУ и недавние выпускники университета — то есть те, кто закончил обучение не более трех лет назад. Слушатели онлайн-модуля, успешно прошедшие первый этап и выполнившие тестовые задания, перейдут на следующий и станут полноценными участниками лаборатории. Подать заявку на участие можно до 10 октября 2019 года.