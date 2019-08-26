«МегаФон» провел первый 5G-турнир по киберспорту в России

«МегаФон» организовал первый в истории России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. На соревнованиях были продемонстрированы возможности реального применения 5G в «Москва-Сити». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

Соревнования прошли в рамках трансляции супертурнира по Dota2 The International 2019, который был организован оператором совместно с киберспортивным холдингом ESforce. В 5G турнире по Dota2 от «МегаФона» участвовала одна из сильнейших команд в России Winstrike Team.

«Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России — огромный вызов и большая честь для "МегаФона". Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, "МегаФон" в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей. Мы рады вновь доказать: будущее уже здесь и сейчас», — заявил директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

Чтобы реализовать проект, «МегаФон» объединил в одну экосистему 5G-оборудование от Huawei и облачные технологии Cloud Gaming российской платформы Loudplay. Таким образом оператор добился синергии новейших технологий и решил главные проблемы геймеров — отпала необходимость в мощном компьютере и подключении к проводному интернету или Wi-Fi. В «МегаФоне» обратили особое внимание на то, что скорость интернета в сетях 5G в соединении с возможностями облачных технологий позволяет играть в онлайн-игры, используя самые обычные компьютеры и смартфоны в качестве модема.