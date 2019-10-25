Россияне помогли деньгами разоренным орлицей ученым

Россияне перечислили оператору сотовой связи более 100 тысяч рублей, чтобы ученые могли с помощью СМС и дальше отслеживать перемещение степных орлов, которые неожиданно для них улетели из России в Иран. Об этом рассказал редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана» Игорь Карякин, передает РИА Новости. Из этой страны трекеры, закрепленные на птицах, начали отправлять десятки «дорогущих» СМС.

По словам Карякина, в начале октября ученые объявили сбор средств для оплаты сообщений от орлов. Сейчас оплатили отслеживание трех птиц — 25 тысяч рублей. Осталось еще пять проблемных и пять на подходе в «жуткий роуминг», отметил редактор. Он добавил, что люди переводят «кто по 100, кто по 400 рублей», и выразил надежду, что получится собрать средства хотя бы на двух орлов.

Карякин пояснил, что данные с трекеров позволяют понять пути миграции птиц и принять меры по их сохранению. Благодаря трекерам ученые узнают, где летают птицы, где проводят первые годы жизни. Он отметил, что важнее всего выявлять уязвимые места для птиц возле ЛЭП, так как одна линия электропередачи без защиты может убить десяток орлов.

24 октября стало известно, что находящаяся в ведении Российской сети изучения и охраны пернатых хищников орлица Мин улетела в Иран, после чего датчик слежения с GPS начал отправлять орнитологам сообщения с данными о ее местонахождении по увеличенным тарифам.

Отмечается, что птица сначала улетела в Казахстан и не посылала сообщений, так как не было сети. Затем она стремительно выскочила в Иран, и сообщения оттуда стоили 49 рублей вместо обычных 15. Таким образом, птица истратила весь коллективный кредит орлов. В связи с непредвиденными тратами орнитологи запустили акцию «Закинь орлу на мобилку!», в рамках которой деньги орлам можно будет отправить непосредственно по номеру телефона.

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