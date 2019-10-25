Белоруссия отказалась от российских денег

Белоруссия не рассматривает получение кредита у России в качестве источника финансирования бюджета, заявил министр финансов страны Максим Ермолович, которого цитирует БЕЛТА.

«Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем», — отметил чиновник.

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По его словам, Белоруссия не нуждается в дополнительных источниках финансирования бюджета, в том числе «политических кредитах». В нынешнем году Минск рассчитывает получить 500 миллионов долларов от Китая.

В начале года Ермолович говорил о просьбе предоставить кредит в 600 миллионов долларов, с которой Минск обратился к Москве. Позднее российский министр финансов Антон Силуанов отмечал, что президент Владимир Путин согласился предоставить заем.

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