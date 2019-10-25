Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 октября.

Песков также сообщил, что продолжаются российско-белорусские переговоры по запрошенному Минском кредиту на 600 миллионов долларов.

Ранее в пятницу глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович заявил, что

Минск больше не запрашивает у Москвы госкредит на эту сумму. По его словам, переговоры об этом сторонами не ведутся. Ермолович уточнил, что страна уже практически согласовала с китайским правительством кредит в размере 500 миллионов долларов.

19 октября министр финансов России Антон Силуанов анонсировал отрицательное решение относительно займа Белоруссии, обсуждение которого, по его словам, ведется уже давно. При этом в апреле Силуанов заявлял, что российский президент одобрил выделение средств.

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