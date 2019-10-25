Пикапер тайно снимал девушек на камеру и угодил за решетку

Жителя Шотландии, 38-летнего Аднана Ахмеда (Adnan Ahmed), приговорили к двум годам тюрьмы за угрозы и оскорбительное поведение в отношении пяти девушек, сообщает «Би-би-си». Сам осужденный называет себя пикапером и утверждает, что лишь пытался познакомиться с женщинами.

Ахмед, также известный под псевдонимом Addy A-game, не только подходил к десяткам девушек на улице, но и снимал весь процесс на скрытую камеру. Затем он публиковал видео на YouTube, позиционируя их как уроки пикапа для других мужчин. Пять девушек в возрасте от 16 до 21 года представили доказательства того, что Ахмед запугал их своими действиями.

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По данным суда, среди жертв пикапера также были две школьницы 16 и 17 лет. Мужчина подошел к ним в 2016 году. Одну из них он назвал «хорошенькой» и попытался узнать ее номер телефона, однако та отказалась и почувствовала себя некомфортно из-за произошедшего. Другая пострадавшая рассказала, что мужчина преследовал ее в центре города, а затем попытался поцеловать.

Полиция начала расследование деятельности пикапера. В январе 2019 года его арестовали. По решению суда его также внесли в список осужденных за сексуальные преступления на 10 лет. YouTube уже удалил ролики пикапера и деактивировал его канал.

Ранее 21-летний британец рассказал, как прославился, найдя оригинальный способ познакомиться с женщинами. Он создал презентацию о самом себе в Power Point, а затем опубликовал ее в профиле Tinder.

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