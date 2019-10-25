Лукашенко назвал Белоруссию землей казахстанцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не предаст дружественных отношений с Казахстаном. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Казахстанскому народу хочу сказать: вы правильно сделали, что связались с Белоруссией. Мы люди обязательные, никогда никого не поводили и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля», — заявил он.

Подытоживая переговоры, Лукашенко поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за конструктивный подход и готовность приложить все усилия на благо двух стран и народов.

Ранее Лукашенко рассказал, как «бегал за пивом», работая с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, когда был «совсем зеленым руководителем». Кроме того, Лукашенко поделился воспоминаниями об отношениях с Назарбаевым. По его словам, он всегда видел в казахстанском лидере «что-то родное, близкое», поскольку они оба выросли в деревне. «Всегда были с ним на "ты", могли и матом поругаться, на ухо шепнуть, что-то сказать, что не должны слышать другие, но всегда находили взаимопонимание. Я очень ценю нашу дружбу», — подчеркнул он.

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