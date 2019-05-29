Лукашенко собрался выжать Назарбаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил выжать из первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как можно больше положительного для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это заявление он сделал во время проходящего в Нур-Султане саммита ЕАЭС, передает БЕЛТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что предоставление Назарбаеву титула почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета нельзя считать «каким-то подарком человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел». По словам Лукашенко, во время обсуждения в узком кругу он предложил переложить на Назарбаева обязанности по ревизии дел ЕАЭС.

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Как считает президент Белоруссии, в этом направлении экс-глава Казахстана может оказать союзу «неоценимую помощь». Кроме того, важным обоснованием для передачи Елбасы нового титула Лукашенко называет сформировавшуюся вокруг него команду. Он уверен, что ЕАЭС не может потерять «огромную армию толковых людей, экспертов», которые окружали Назарбаева во время его президентства.

«Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Нурсултан Назарбаев получил титул почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. Как рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, наградить Назарбаева новым титулом за его вклад в развитие Евразийского экономического союза предложил президент России Владимир Путин.

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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