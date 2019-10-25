Установлена причина гибели рабочих на российском руднике

Причиной гибели трех рабочих на руднике «Таймырский» 22 октября стала нехватка кислорода в атмосфере горной выработки. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

«По данным результатов отобранных проб, полученных в независимой лаборатории АО "Промбезопасность", содержание кислорода в груди забоя составило около двух процентов», — рассказали в компании.

Осуществлена проверка всех тупиковых горных выработок «Таймырского» с проведением отбора проб. Отмечается, что превышения предельно допустимых концентраций ядовитых газов не выявлено, а объем кислорода составил более 20 процентов. Также на «Таймырском» введены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности труда, введен особый режим, подразумевающий усиленный контроль за соблюдением требований безопасности работы сотрудников.

Аналогичные проверки проводятся на всех рудниках Заполярного филиала «Норникеля», сообщил директор филиала Николай Уткин. Обследовано около 70 процентов выработок. Полную проверку планируется завершить не позднее 26 октября.

Рудник «Таймырский» входит в Заполярный филиал «Норникеля», расположенного на полуострове Таймыр, где сосредоточены основные сырьевые ресурсы компании. Там расположены месторождения сульфидных медно-никелевых руд. Компания производит никель, палладий, платину, кобальт, медь, а также поставляет серебро, золото, иридий и теллур.

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