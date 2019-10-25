Бывший игрок «Локомотива» описал трехнедельные сборы с сексом и караоке

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, как проходили тренировочные сборы в команде в годы его игровой карьеры. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

По словам Сенникова, иногда тренер Юрий Семин проводил трехнедельные сборы. Защитник вспомнил, что с напряжением его партнеры справлялись по-разному. Так, вратарь Руслан Нигматуллин брал с собой компьютер, на котором было установлено караоке.

Также Сенников рассказал, как однажды на просмотр привели темнокожего футболиста, а на сборы с ним прибыла жена. «Нам тогда разрешили взять жен на сборы, так у него в номере каждый вечер кровать скрипела», — описал игрок. По его словам, новичок постоянно занимался сексом, а на следующий день «мертвый выходил на поле». «Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается», — подытожил Сенников.

При этом он признал, что секс мешает футболистам. «За два дня до игры не рекомендуется. Секс — энергетически затратный процесс», — сказал Сенников.

Игрок выступал за «Локомотив» с 2000 по 2010 год, в его составе он завершил карьеру. В 2002-м и 2004-м он вместе с командой выигрывал чемпионат России.

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