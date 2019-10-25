Румынские исполнители техно выступят в «Мутаборе»

В московском клубе Mutabor пройдет вечеринка SNRS с артистами румынского агентства Sunrise. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Визитной карточкой гостей из Бухареста является фестиваль Sunwaves, знаковое европейское событие, главные составляющие которого — это презентация нового звучания, задающего вектор движения музыкантов на весь следующий год, продолжительные диджей-сеты и идеально сбалансированная саунд-система», — отмечают организаторы.

На вечеринке выступят исполнители Cezar, Cancelled, Denis Korablev, Gescu, Gevorg Simonyan, Kozo, Praslea, Priku и SIT.

Мероприятие состоится 26 октября. Билеты на него можно приобрести на сайте. Подробнее о событии можно узнать в Facebook.

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