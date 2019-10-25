В России предсказали дефицит пилотов вертолетов

В ближайшие годы в вертолетной отрасли России ожидается серьезный дефицит кадров, так как Омский летно-технический колледж гражданской авиации уже два года не выпускает курсантов из-за нехватки учебных вертолетов. К такому выводу пришли участники круглого стола «Проблемы подготовки пилотов вертолетов коммерческой авиации», прошедшего 24 октября, сообщает деловой авиационный портал «Авиатранспортное обозрение».

По словам гендиректора «Вертолетов России» Вячеслава Карцева, на сегодняшний день в распоряжении колледжа семь вертолетов Ми-8Т и один Ми-171А2, из них четыре неработоспособны. Кроме того, у училища есть три Bell 407, а также два Eurocopter, находящихся на ремонте. Директор по развитию бизнеса Airbus Helicopter в России Сергей Клочков добавил, что колледж пока не заказывал запасных частей для Eurocopter.

Уточняется, что в 2018 году из училища не был выпущен 81 человек, в 2019 году — 115 человек. При этом в предыдущие годы колледж выпускал около 100 человек в год. По словам Клочкова, чтобы закончить обучение, курсанту необходимо налетать 140 часов на легких и средних вертолетах. Однако из-за нехватки исправной техники суммарное время недолета всех учащихся на сегодняшний день составляет 16 тысяч часов.

Директор компании «Хелипорт Истра» Денис Шанькин рассказал, что пилотов вертолетов для коммерческой авиации может выпускать только Омский колледж. Он подчеркнул, что частные авиационные учебные центры (АУЦ) имеют лицензии на подготовку пилотов только для авиации общего назначения.

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