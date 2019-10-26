США из-за России «подвинули» Японию на МКС

В целях обеспечения постоянного присутствия США на Международной космической станции (МКС) вместо японского астронавта на российском космическом корабле «Союз МС-16» полетит американский, сообщает SpaceFlight Now.

«Это американское место. Конечно, у нас большое партнерство с Японским агентством аэрокосмических исследований, и мы хотели бы иметь возможность видеть их с нами там», — приводит американское издание заявление главы НАСА Джима Брайденстайна.

По его словам, полет японца на МКС состоится до начала летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). Руководитель добавил, что первым приоритетом для агентства касательно МКС является обеспечение присутствия американской стороны на станции, которая налогоплательщикам США обошлась в 100 миллиардов долларов, тогда как вторым — «обеспечение возможностей для наших международных [европейских, японских и канадских] партнеров».

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Ранее в октябре исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что в 2020 году «Роскосмос» не сможет запустить третий космический корабль «Союз МС» к МКС, если это понадобится НАСА в случае неготовности американских Crew Dragon и Starliner.

В марте компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Crew Dragon. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

В настоящее время людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли «Союз МС». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса» завершается в феврале 2020 года.

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