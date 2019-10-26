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Выгнанный из студии «России 1» украинский политолог отреагировал на инцидент

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Вадим Трюхан

Украинский политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, который накануне, 25 октября, обвинил телеведущего программы «60 минут» Евгения Попова в хамстве и был выгнан из студии «России 1», прокомментировал инцидент. На своей странице в Facebook он заявил, что давно думал об уходе из телепередачи.

«Пожалуй никогда раньше не было такого радостного ощущения эйфории. Оно и понятно. Ведь вырвался из реального дурдома, в который превратилась программа "60 минут"», — сообщил он. В то же время Трюхан добавил, что площадка телепередачи позволяла ему доносить свою позицию до миллиона зрителей.

Эксперт также обвинил ведущих и оппонентов в том, что у них нет аргументов и они «выполняют задания сверху», путем угроз и хамства. «Но вчера все решилось само собой. Со второго раза (днем была проба пера) вечером ведущий таки выгнал из студии, потому что крыть правду было нечем», — резюмировал украинский политолог.

Вадим Трюхан покинул студию телеканала после того, как во время обсуждения ситуации в Донбассе гость передачи заявил, что он и его оппоненты-россияне никогда не сойдутся во мнении, поскольку у сторон «диаметрально противоположные национальные интересы». После этих слов Трюхана начали перебивать другие участники, что он воспринял негативно.

«Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, действовать, как любит Попов», — сказал политолог. Попов в свою очередь заявил, что эти обвинения без ответа не останутся, и попросил украинского гостя покинуть студию.

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