Выгнанный из студии «России 1» украинский политолог отреагировал на инцидент

Украинский политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, который накануне, 25 октября, обвинил телеведущего программы «60 минут» Евгения Попова в хамстве и был выгнан из студии «России 1», прокомментировал инцидент. На своей странице в Facebook он заявил, что давно думал об уходе из телепередачи.

«Пожалуй никогда раньше не было такого радостного ощущения эйфории. Оно и понятно. Ведь вырвался из реального дурдома, в который превратилась программа "60 минут"», — сообщил он. В то же время Трюхан добавил, что площадка телепередачи позволяла ему доносить свою позицию до миллиона зрителей.

Эксперт также обвинил ведущих и оппонентов в том, что у них нет аргументов и они «выполняют задания сверху», путем угроз и хамства. «Но вчера все решилось само собой. Со второго раза (днем была проба пера) вечером ведущий таки выгнал из студии, потому что крыть правду было нечем», — резюмировал украинский политолог.

Вадим Трюхан покинул студию телеканала после того, как во время обсуждения ситуации в Донбассе гость передачи заявил, что он и его оппоненты-россияне никогда не сойдутся во мнении, поскольку у сторон «диаметрально противоположные национальные интересы». После этих слов Трюхана начали перебивать другие участники, что он воспринял негативно.

«Когда у вас будут заканчиваться аргументы, вы будете хамить, кидаться, угрожать, действовать, как любит Попов», — сказал политолог. Попов в свою очередь заявил, что эти обвинения без ответа не останутся, и попросил украинского гостя покинуть студию.

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