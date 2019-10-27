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В ДНР подорвали вышку сотовой связи

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Диверсанты подорвали вышку местного сотового оператора «Феникс» в Пролетарском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство связи самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В ведомстве отметили, что в связи с инцидентом могут наблюдаться перебои в работе мобильной связи. На месте работают сотрудники МЧС и МВД ДНР, а также специалисты предприятия.

Правоохранительные органы пока ситуацию не прокомментировали. По информации источника Донецкого агентства новостей в силовых структурах, подрыв произошел утром 27 октября в 09:48 на улице Зверькова. Пострадавших нет.

Как сообщается в Telegram-канале Inside Donetsk, взрывное устройство было заложено под будку, в которой находилось оборудование. Тип взрывного устройства пока не установлен. Отмечается, что в результате подрыва была повреждена лишь часть оборудования.

Оператор сотовой связи «Феникс» был запущен в июле 2015 года. Как рассказывал глава Минсвязи ДНР, одной из причин создания мобильной сети стало то, что украинские спецслужбы прослушивают телефонные разговоры операторов мобильных сетей и используют «места дислокации абонентов для координации обстрелов».

На территории самопровозглашенной республики «Феникс» является практически единственным оператором связи. После начала военных действий регион перестали обслуживать украинские операторы «Киевстар» и Lifecell, оставшийся Vodafone работает с перебоями.

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