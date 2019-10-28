Названа минимально допустимая для России цена на нефть

Добыча нефти в Арктике для некоторых российских компаний будет рентабельной при мировых ценах на нефть в 35-40 долларов за баррель. Об этом заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает ТАСС.

«Смотрите, налоговая система — пятая группа НДД [налог на добавленный доход], плюс вычет на инфраструктуру — при реализации такой схемы в диапазоне 35-40 долларов за баррель нефти проект будет рентабельный», — отметил Сорокин.

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При этом, по его словам, налоговый вычет на инфраструктуру будет предоставляться только при мировой цене нефти выше заложенного в бюджете на 2020 год уровня в 42,4 доллара за баррель. «Если при 40 долларах за баррель не будет вычета, инфраструктура дешевле не станет, тогда проекта не будет. Сам по себе НДД без инфраструктурного вычета не даст достаточно доходов, чтобы его реализовать», — констатировал чиновник.

НДД начал действовать на отдельных месторождениях с 2018 года. Базой для него служит доход от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Ставка равняется 50 процентам, однако плательщикам предоставляется льгота по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). также расходы на этот налог вычитаются из базы по НДД.

В дальнейшем налог претерпевал изменения. В частности, была сформирована отдельная, пятая группа проектов, которые могут дополнительно рассчитывать на временное полное освобождение от НДПИ и налоговый вычет в размере затрат на строительство инфраструктуры (обычно они не считаются расходами, поскольку представляют собой активы).

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