Россиян захотели обеспечить тонометрами по ОМС

Государственные медучреждения могут начать выдавать россиянам приборы для удаленного контроля артериального давления. В первую очередь из получат люди с повышенным давлением, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, устройствами планируется обеспечить около 2,5 миллионов россиян. Стоимость проекта составит не менее 10 миллиардов рублей.

Уточняется, что основой для проекта станут итоги пилотов, которые прошли, в частности, в Белгородской, Воронежской, Ленинградской областях, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Башкирии. В рамках проектов за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) медучреждения регионов закупали для пациентов персональные тонометры с функцией автоматической передачи данных по каналам сотовой связи, данные от которых поступали в Центр дистанционного мониторинга и становились доступны лечащему врачу.

Кроме того, по данным газеты, такая инициатива позволит увеличить бюджет национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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