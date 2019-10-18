В России стало больше поликлиник

В России за последние три года было открыто более двух тысяч поликлиник. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

«С 2014 года мы сумели укрепить инфраструктуру первичного звена здравоохранения, сейчас это уже более 60 тысяч подразделений», — отметила глава Минздрава.

Кроме того, по ее словам, число работающих в первичном звене здравоохранения врачей также увеличилось на 4 тысячи с 2014 года и достигло 305 тысяч.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение», одной из целей которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он призван решить, в частности, проблему нехватки медицинского персонала в стране. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — Вероника Скворцова.

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