Останки главаря ИГ захотели сбросить в море

Останки убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, с телом главаря террористов могут поступить так же, как с останками главаря группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена. Это же мнение подтвердил источник телеканала CNN.

Усама бен Ладен находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.

Материалы по теме США заявили о ликвидации лидера ИГ Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему

Сообщалось, что американские военные использовали специальные машины для анализа ДНК, чтобы опознать тело аль-Багдади. Они помогают получить результат ДНК-теста примерно через 90 минут. Однако окончательные выводы основаны также и на других факторах, в частности, анализе внешности.

Ликвидацию аль-Багдади президент США Дональд Трамп подтвердил 27 октября. В операции были задействованы силы специальных операций страны. В результате действий, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!